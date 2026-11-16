ADL e la fiducia rinnovata a Manna: vertice a Roma per il mercato di gennaio

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna si sono confrontati sul futuro del Napoli, con particolare attenzione alle strategie per il mercato di gennaio

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna si sono confrontati sul futuro del Napoli, con particolare attenzione alle strategie per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, giovedì pomeriggio si sarebbe tenuto un vertice a Roma tra il presidente azzurro e il direttore sportivo, durante il quale sarebbero stati affrontati diversi temi legati alla programmazione del club.

Napoli, fiducia rinnovata a Manna: ora le risposte sul mercato

Tra gli argomenti discussi anche il possibile budget per la sessione invernale, che sarà condizionato dall'eventuale qualificazione ai playoff di Champions League. Il confronto avrebbe riguardato inoltre la posizione dello stesso Manna, che sembra aver ritrovato la piena fiducia del presidente.

"La fiducia nel confronti del ds Manna è tornata quella che ha spinto De Laurentiis a rinnovargli la fiducia prolungando il contratto fino al 2032. Dunque, Manna dovrà dare le risposte agli interrogativi di mercato di De Laurentiis", scrive Il Mattino.