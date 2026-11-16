Beukema ha deciso il suo futuro: la posizione del difensore sul mercato di gennaio

Sam Beukema non sembra intenzionato a lasciare il Napoli nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Sam Beukema non sembra intenzionato a lasciare il Napoli nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il difensore olandese, arrivato in azzurro dopo essersi affermato come uno dei migliori centrali della Serie A, non è ancora riuscito a confermare le prestazioni che avevano convinto il club partenopeo a investire una cifra importante per il suo acquisto.

Beukema vuole restare, il Napoli pronto ad aspettarlo

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Beukema sarebbe determinato a proseguire la propria esperienza a Napoli, con l'obiettivo di conquistare maggiore spazio e convincere Massimiliano Allegri delle proprie qualità. Una cessione a gennaio appare dunque un'ipotesi decisamente remota. Anche la società azzurra, infatti, non avrebbe intenzione di privarsi del difensore dopo pochi mesi, preferendo concedergli il tempo necessario per ritrovare continuità e rendimento. Le valutazioni definitive sul suo futuro sarebbero quindi rinviate al termine della stagione, quando sarà possibile tracciare un bilancio più completo della sua esperienza in maglia azzurra.