Badiashile vede il rientro: due date nel mirino del difensore francese

Badiashile vede il rientro: due date nel mirino del difensore franceseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il difensore del Napoli, attualmente fermo per infortunio, potrebbe presto tornare a disposizione di Massimiliano Allegri

Si avvicina il ritorno in campo di Benoit Badiashile. Il difensore del Napoli, attualmente fermo per infortunio, potrebbe presto tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'ex Chelsea avrebbe individuato due possibili date per il rientro tra i convocati.

Badiashile verso il recupero: possibile convocazione già contro il Manchester City

Il primo obiettivo è la trasferta di Champions League contro il Manchester City, in programma il 24 novembre alle ore 21 in Inghilterra. In alternativa, il francese potrebbe tornare a disposizione per la successiva sfida di campionato contro il Sassuolo, fissata per il 29 novembre alle ore 15 in Emilia-Romagna.