"Il maestro sale in cattedra": De Bruyne incanta e conquista i quotidiani
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Kevin De Bruyne si prende la scena nella vittoria del Belgio contro l'Italia
Kevin De Bruyne si prende la scena nella vittoria del Belgio contro l'Italia. Il centrocampista del Napoli è stato tra i grandi protagonisti del successo per 4-1 della sua Nazionale, offrendo una prestazione di altissimo livello che gli è valsa un 8 in pagella dalla Gazzetta dello Sport.
De Bruyne, voto 8 contro l'Italia
Il quotidiano sportivo esalta la prova del belga, sottolineandone la qualità tecnica, l'intelligenza tattica e soprattutto la straordinaria tenuta atletica fino agli ultimi minuti della partita. Questa la motivazione del voto: "Il “maestro” sale in cattedra e non lascia più la bacchetta: elegante, tatticamente geniale, fisicamente in grado di reggere il “box to box” fino al 94’."
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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