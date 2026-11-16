"Il maestro sale in cattedra": De Bruyne incanta e conquista i quotidiani

"Il maestro sale in cattedra": De Bruyne incanta e conquista i quotidianiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Kevin De Bruyne si prende la scena nella vittoria del Belgio contro l'Italia

Kevin De Bruyne si prende la scena nella vittoria del Belgio contro l'Italia. Il centrocampista del Napoli è stato tra i grandi protagonisti del successo per 4-1 della sua Nazionale, offrendo una prestazione di altissimo livello che gli è valsa un 8 in pagella dalla Gazzetta dello Sport.

De Bruyne, voto 8 contro l'Italia

Il quotidiano sportivo esalta la prova del belga, sottolineandone la qualità tecnica, l'intelligenza tattica e soprattutto la straordinaria tenuta atletica fino agli ultimi minuti della partita. Questa la motivazione del voto: "Il “maestro” sale in cattedra e non lascia più la bacchetta: elegante, tatticamente geniale, fisicamente in grado di reggere il “box to box” fino al 94’."