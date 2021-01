ADL, Gattuso e quella strana analogia con Ancelotti

Aurelio De Laurentiis ha twittato la fiducia a Gattuso ma nessuno si può scordare della telefonata a Benitez né dei pensieri su Allegri e Mazzarri. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono alcune analogie col periodo che ha preceduto l'addio di Ancelotti, con i giocatori più rappresentativi che non avevano girato le spalle al tecnico, come sta accadendo ora, ma che nei fatti non riuscivano a tradurre in punti questo feeling. Ora gli azzurri dovranno rispondere sul campo nelle prossime partite di coppa e campionato, poi starà al presidente confermare ancora la fiducia accordata al proprio tecnico o tornare sui propri passi per decidere un nuovo cambio.