ADL ha già un'idea in mente per celebrare il centenario l'anno prossimo: i dettagli

vedi letture

Aurelio De Laurentiis ha un chiodo fisso: celebrare in grande stile un traguardo storico per il Napoli. Il 1° agosto 2026, infatti, il club azzurro compirà ben 100 anni, e il presidente ha in mente qualcosa di grandioso. Come riporta Il Mattino, nelle idee di De Laurentiis c'è la realizzazione di un secondo prodotto cinematografico, sulla scia del successo del film dedicato al terzo scudetto. Non un semplice documentario, ma un vero e proprio lungometraggio che possa raccontare e celebrare l'intera storia azzurra, un'epopea lunga un secolo.

L'intenzione è quella di creare un'opera che tocchi il cuore dei tifosi, magari scegliendo una voce narrante che sia particolarmente cara alla gente di Napoli e che sappia interpretare al meglio questo viaggio emozionante attraverso cent'anni di calcio, passione, gioie e anche qualche dolore. Dalla fondazione ai grandi trionfi, passando per le leggende che hanno indossato la maglia azzurra, il film si preannuncia come un omaggio sentito e spettacolare alla storia di uno dei club più amati d'Italia.