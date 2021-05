ADL ha scelto Spalletti perché sa gestire situazioni complicate: ci sono due precedenti

E' un allenatore carismatico, raggiunge i suoi obiettivi, ma non solo. Tanti i motivi che hanno portato De Laurentiis a optare per Spalletti. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno: "Nella valutazione che sembra portare a Spalletti, ci sono anche altre caratteristiche ad incidere sull’orientamento di De Laurentiis. Lo spogliatoio del Napoli è complesso, in due anni ha attraversato l’ammutinamento e poi ora bisognerà fare i conti con la grande delusione della sfida contro il Verona.

Spalletti nella sua carriera ha gestito situazioni complicate come le vicende Totti e Icardi con cui si è scontrato alla Roma e all’Inter".