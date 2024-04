"ADL ha tuonato contro la squadra al 45'": il retroscena della Gazzetta

Sulla Gazzetta dello Sport si scrive della grande delusione di Aurelio De Laurentiis

Tutti in bilico, tutti colpevoli, nessuno intoccabile. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive della grande delusione di Aurelio De Laurentiis già dopo il primo tempo della gara contro l'Empoli, al punto da spingerlo nello spogliatoio all'intervallo per provare a scuotere la squadra da una crisi che pare ormai davvero irreversibile.

"Aurelio De Laurentiis è tornato a tuonare contro la squadra nell'intervallo della sfida contro l'Empoli: non ne può più di vedere un Napoli senza anima, senza orgoglio, senza carattere. Avrebbe voluto portare di nuovo tutti in ritiro punitivo, a oltranza, per provare a pungolare l'orgoglio della squadra. Poi ha cambiato idea: ma 'a nuttata non è passata, almeno non del tutto. Il presidente ha fatto marcia indietro, ma è pronto a tornare all'attacco in caso di ennesima debacle domenica contro la Roma.