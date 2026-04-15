ADL non vuole svenarsi! Repubblica: “C'è sensazione che non proporrà a Conte il rinnovo”

vedi letture

Il presidente azzurro appare oggi più forte nella gestione del rapporto con il tecnico, in un momento decisivo per il futuro del progetto.

Il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si avvicina e, rispetto al passato, gli equilibri sembrano cambiati. Il presidente azzurro appare oggi più forte nella gestione del rapporto con il tecnico, in un momento decisivo per il futuro del progetto.

Secondo quanto riportato da Repubblica, "stavolta invece il presidente si sente molto meno debole, alla vigilia del confronto col suo interlocutore". Un dettaglio che racconta una posizione più solida da parte del numero uno del Napoli.

Sul tavolo ci saranno inevitabilmente le ambizioni del club. Il quotidiano sottolinea che "il tecnico leccese per restare chiederà garanzie sulle ambizioni future del progetto Napoli", richieste che De Laurentiis è chiamato a soddisfare: "Adl può, vuole e deve dargli, perché è interesse in primis della società rimanere ad altissimi livelli".

Allo stesso tempo, però, resta chiara la linea societaria sul piano economico. Sempre secondo Repubblica, "il numero uno azzurro non intende svenarsi", segnale di una gestione più attenta e meno incline agli eccessi.