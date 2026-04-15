Conte infastidio, Corsera: "Non ha gradito parole di Adl, ha violato patto del silenzio"

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Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla reazione del tecnico alle interviste rilasciate dal Patron nel suo viaggio negli Stati Uniti

Antonio Conte non ha gradito le parole di Aurelio De Laurentiis, che in qualche modo violano il loro 'patto del silenzio'. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla reazione del tecnico alle interviste rilasciate dal Patron nel suo viaggio negli Stati Uniti: "L’allenatore del Napoli — fuso permettendo — legge e rilegge, intuisce che il «patto» del silenzio è stato violato. Ed è una mossa che non gradisce.

Viene chiamato allo scoperto dal proprietario del club, accade perché è lui ad aver fatto la prima mossa sulla candidatura in Nazionale. Alle parole post Milan («se fossi un presidente federale mi prenderei in considerazione») ci ha messo sì una toppa chiarendo che «nessuno mi ha chiamato, nè mi sono proposto» ma il ruolo di c.t. lo lusinga. Ritiene possa essere una ripartenza felice e di gran prestigio" si legge sul quotidiano.