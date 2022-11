ADL operativo: ha criticato il funzionamento del sistema in Lega e 4 club lo hanno seguito

De Laurentiis è operativo, ieri ha partecipato all’Assemblea di Lega, durante la quale ha criticato il funzionamento del sistema

De Laurentiis è operativo, ieri ha partecipato all’Assemblea di Lega, durante la quale ha criticato il funzionamento del sistema, sia nella gestione degli equilibri interni, del lavoro degli organi di governo, come per esempio la richiesta d’allargare le maglie del Consiglio di Lega, e delle prospettive future. La sua presa di posizione non è passata inosservata, altre società lo hanno seguito quando ha lasciato la sede. I rappresentanti di Roma, Juventus, Milan e Monza sono andati via, il Torino non si è proprio presentato mentre Inter e Fiorentina non hanno partecipato all’assemblea pur non abbandonando l’aula. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.