Prima pagina Spalletti senza Yildiz, Tuttosport: "Il derby di Torino con la testa verso il futuro"

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Tuttosport apre la sua ultima pagina della stagione regolare con il derby della Mole che si avvicina e con la testa gia rivolta al futuro. In casa Toro il tema caldo è il rinnovo di Nikola Vlasic: Petrachi è pronto a trattare dopo il Mondiale, il croato si è detto disposto a restare ma il rischio concreto è una super offerta dall'estero. Cairo incontra D'Aversa ma rimanda ancora la decisione, con i tifosi che sognano una svolta.

Dalla parte bianconera invece Spalletti deve fare a meno di Yildiz, ko per infortunio: i giocatori si schierano compatti con il tecnico, consapevoli che la Champions dipende soprattutto dai risultati delle altre squadre. In società intanto si rafforza la figura di Chiellini.

In casa Milan si profila un ribaltone: Furlani è verso l'addio e Tare risale nelle gerarchie come possibile nuovo uomo di riferimento nell'area tecnica. Sul fronte panchine Sarri resta conteso tra Napoli e Atalanta, mentre per la Lazio si fa sempre più concreta la candidatura di Palladino. Chiude il sipario sulla stagione la retrocessione del Bari: finisce 0-0 a Bolzano, il Sudtirol si salva e i galletti tornano in Serie C, epilogo amaro per una piazza che meritava ben altro finale.