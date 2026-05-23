Spalletti resta e punta allo Scudetto! Gazzetta: "Chiederà ad Elkann Kim e Lobotka"

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Il tecnico toscano ha superato la settimana più difficile senza rinnegare il suo metodo. Dopo il derby presenterà ad Elkann un piano di mercato preciso.

Luciano Spalletti si prepara a un appuntamento cruciale: il colloquio con John Elkann nel quale presenterà le sue valutazioni sul momento e sul futuro della Juventus. Il punto centrale che Spalletti intende battere con forza è uno: la squadra deve essere competitiva per puntare allo scudetto anche qualora la Champions dovesse restare nei programmi futuri senza concretizzarsi nella prossima stagione. Proprietà che si fida, allenatore che riflette — ma con meno nubi rispetto all'inizio della settimana.

Juventus calciomercato: Spalletti vuole Alisson, Kim, Lobotka e un trequartista. Vlahovic verso l'addio?

Il piano di mercato che Spalletti porterà al tavolo con Elkann non è un ultimatum, ma una road map precisa per costruire una Juventus da scudetto. Cinque mosse, cinque profili: un portiere — con Alisson in cima alla lista — un difensore abile con il pallone tra i piedi, con Kim in pole position per il ruolo, un regista come Lobotka, il nome preferito dal tecnico, un trequartista di qualità — figura difficile da trovare sul mercato — e la cessione di Vlahovic, la cui permanenza è considerata difficilmente ipotizzabile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

Juventus-Torino derby, l'incognita: il risultato può influenzare il futuro di Spalletti

L'esito del derby contro il Torino non è irrilevante in questo contesto. Il risultato della stracittadina può incidere sulle valutazioni complessive di fine stagione e sulla forza negoziale con cui Spalletti si presenterà al tavolo con Elkann. Un successo rafforzerebbe la sua posizione e darebbe ulteriore credibilità al piano che intende presentare per la prossima stagione. In un momento in cui ogni particolare deve essere al posto giusto, anche il derby ha il suo peso specifico nel disegnare il futuro bianconero.