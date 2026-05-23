Sarri, l'Atalanta sorpassa il Napoli e può chiudere: lo attende l'amico Giuntoli

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Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere lontano da Napoli. L’Atalanta si muove con decisione e prepara il dopo Gasperini con un progetto ambizioso.

Fino a poche settimane fa il destino di Maurizio Sarri sembrava destinato a intrecciarsi nuovamente con quello del Napoli, in un ritorno dal forte sapore romantico. Negli ultimi giorni, però, lo scenario sarebbe cambiato radicalmente. Dopo la possibile separazione da Raffaele Palladino, l’Atalanta avrebbe intensificato i contatti con il tecnico toscano, diventando la squadra attualmente più avanti nella corsa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Sarri-Atalanta, progetto ambizioso e offerta superiore al Napoli

L’Atalanta avrebbe superato il Napoli grazie a una proposta economica più alta, ma soprattutto grazie alla solidità del progetto tecnico presentato all’allenatore. L’idea del club bergamasco sarebbe quella di aprire un nuovo ciclo vincente, segnando una netta discontinuità rispetto al passato anche sul piano tattico, con il passaggio alla difesa a quattro da sempre cara a Sarri. Un ruolo importante nella trattativa potrebbe averlo anche Cristiano Giuntoli, principale candidato a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta al posto di Tony D'Amico. Sarri e Giuntoli hanno già lavorato insieme proprio a Napoli tra il 2015 e il 2018, costruendo una squadra che, pur senza conquistare trofei, è rimasta nel cuore dei tifosi per qualità di gioco e risultati. Oggi icolori più vicini sembrano essere quelli nerazzurri dell’Atalanta più che l’azzurro del Napoli.