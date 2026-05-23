Italiano favorito per crescita ed esperienza europea, Gazzetta: "Non è una scommessa!"

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Il tecnico del Bologna torna con forza nei radar azzurri. Dopo le difficoltà per Sarri e Allegri, il Napoli valuta seriamente Italiano come nuovo allenatore

Il nome di Vincenzo Italiano torna con decisione nei pensieri del Napoli. È ancora presto per parlare di accordi definitivi, ma il tecnico del Bologna sarebbe oggi il principale candidato per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo stima da tempo e in passato aveva già valutato l’idea di affidargli la panchina azzurra. Ora quella possibilità è tornata concretamente d’attualità. Il Bologna vorrebbe confermare Italiano, consapevole però che un’eventuale offerta del Napoli potrebbe cambiare gli scenari. Con il Bologna ha conquistato una storica Coppa Italia, affrontato la Champions League e raggiunto i quarti di finale di Europa League, fermandosi soltanto contro l’Aston Villa. Un percorso che ha confermato la sua crescita definitiva tra i grandi allenatori del calcio italiano, scrive la Gazzetta dello Sport.

Nuovo allenatore Napoli: Italiano ideale per il progetto azzurro

Il Napoli sarebbe rimasto spiazzato dagli sviluppi legati a Maurizio Sarri, mentre la pista che porta a Massimiliano Allegri appare oggi molto complicata. Per questo il club azzurro avrebbe deciso di accelerare su Italiano, considerato ormai una scelta affidabile e non più una semplice scommessa. L’attuale rosa del Napoli, costruita principalmente per il 4-3-3 ma adattabile anche al 4-2-3-1, sembra perfetta per le idee tattiche dell’allenatore. La squadra dispone di qualità, profondità e diverse soluzioni tecniche: ciò che manca, in questo momento, è una guida forte e riconoscibile. E Vincenzo Italiano potrebbe rappresentare il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo vincente.