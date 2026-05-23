Prima pagina Valter degli allenatori, Gazzetta dello Sport: "Conte muove tutto, c'è Italiano per il Napoli"

vedi letture

Apre la sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport con la notizia della permanenza di Luciano Spalletti alla Juventus anche per la prossima stagione. L'ex Napoli chiederà al club la permanenza di Vlahovic e gli acquisti di Kim e Lobotka! Intanto continua il valzer degli allenatori con "Conte che muove tutto, Italiano per il Napoli, Sarri all'Atalanta, Palladino alla Lazio e Bologna e Fiorentina su Fabio Grosso"