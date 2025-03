ADL si muove anche per il 'nuovo' stadio: avanzano due ipotesi

Fatta per il nuovo centro sportivo del Napoli. La casa azzurra sorgerà a Castel Volturno a pochi km da dove attualmente si allena la squadra azzurra. Ma De Laurentiis non si ferma, i progetti vanno avanti per il futuro del club.

Come scrive il Corriere dello Sport, resta centrale anche il tema stadio. In ballo ci sono sempre due opzioni: l’idea primaria sarebbe quella di edificare una nuova arena, tant’è che il presidente ha cercato nuove aree eventuali parallelamente a quelle del centro sportivo; poi c’è la possibilità della ristrutturazione del Maradona, una storia di cui Adl e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, valutano da tempo senza però trovare ancora grandi sbocchi.