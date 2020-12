ADL soddisfatto del percorso di Gattuso: manca solo l'ufficialità per il rinnovo fino al 2023

Rino Gattuso e il Napoli, avanti insieme e con merito. L'allenatore calabrese ha conquistato il presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a blindarlo. Manca solo l'ufficialità del prolungamento contrattuale, come confermato dal Corriere del Mezzogiorno: ""Stavolta l’annuncio sarà meno frettoloso di quando arrivò in corsa per risollevare le sorti di una squadra reduce da un ammutinamento e avvolta su se stessa. Nei prossimi giorni giungerà soltanto la conferma: Gattuso resterà alla guida degli azzurri almeno fino al 2023. De Laurentiis ha apprezzato il percorso con la squadra, gli ha riconosciuto stima e fiducia".