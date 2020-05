ADL spinge per l'ipotesi play-off: ha anche indicato una data per far ripartire il campionato

Il calcio può finalmente ripartire, filtrano indizi di ottimismo. Oggi si terrà il Consiglio Federale, si valuta anche l’ipotesi play-off come possibile formula per completare il campionato, De Laurentiis la sostiene indicando nel 20 giugno la data più opportuna per la ripartenza mentre si studia il protocollo per le partite. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.