ADL sul mercato: "Proposte come sempre di Micheli. Giuntoli ne ha sbagliati tanti..."

Così al Corriere dello Sport parla Aurelio De Laurentiis degli acquisti fatti in estate dal Napoli, senza risparmiare una frecciata a Cristiano Giuntoli

"Scelte mercato estivo? Le proposte sono venute, quest'anno come in passato, da Maurizio Micheli. Talvolta ci prendi, tal'altra no". Così al Corriere dello Sport parla Aurelio De Laurentiis degli acquisti fatti in estate dal Napoli, senza risparmiare una frecciata a Cristiano Giuntoli: "Sai quanti giocatori sbagliati ha preso Giuntoli? Il famoso signor Kvara, per dirne una, è una segnalazione giunta a mio figlio Edoardo, da lui a Micheli e da Micheli a Giuntoli.

Prima del covid ci chiesero trenta milioni, l'anno dopo l'abbiamo preso a undici .Certo, Natan è giovane e viene dal Brasile in un ruolo difficile. Poi magari gli capita di dover giocare da esterno, insomma diamo tempo al tempo. Anche quando prendemmo Kím nessuno lo conosceva".