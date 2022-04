ADL voleva mandare tutti in ritiro subito, ma Spalletti si è imposto per lo slittamento: il retroscena

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La decisione di mandare tutti in ritiro permanente, stando a quanto raccontato dalla società, è stata di Luciano Spalletti. Ma chissà che non sia arrivata su suggerimento presidenziale. Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto spedire la squadra in ritiro subito, ma l'allenatore si è imposto e ha ottenuto lo slittamento di un giorno, come aveva promesso ai suoi ragazzi. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.