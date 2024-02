ADL voleva un Napoli spallettiano e con Calzona l'avrà: il mister gliel'ha detto in un colloquio

Sarà un Napoli spallettiano quello di Francesco Calzona, proprio come voleva Aurelio De Laurentiis. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport

Sarà un Napoli spallettiano quello di Francesco Calzona, proprio come voleva Aurelio De Laurentiis. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Il presidente ha anche avuto modo di confrontarsi con Calzona. D’altronde, i tempi ristretti con cui è stato messo sotto contratto il nuovo tecnico hanno impedito di approfondire diverse questioni di campo.

Lunedì sono state affrontate quelle più impellenti, le dichiarazioni programmatiche hanno riguardato filosofia e concetti da adottare fino al termine della stagione, facendo passare per forza di cose in secondo piano le questioni più attuali del quotidiano. In linea generale, è stata ribadita la volontà di praticare quel 4-3-3 tanto caro a De Laurentiis, così come il modo di proporlo, fatto di riaggressione, costruzione studiata, baricentro alto".