"Aiutiamo la Juve, con Suarez si vince la Champions!", Università di Perugia indagata per corruzione

"Tu sai che ho buoni rapporti con la dirigenza della Juventus. Dobbiamo aiutare il nostro centravanti". Queste le parole di Maurizio Oliviero, tifosissimo della Juve, al direttore generale dell'Università per stranieri Simone Olivieri, ora indagato per corruzione. Il racconto è del quotidiano Il Messaggero. Stefania Spina, l'insegnante che sui social aveva postato la foto col calciatore, ha accolto l'invito commentando: "Con lui vinciamo la Champions League". L'inchiesta, aperta dal procuratore Raffaele Cantone, per falso, rivelazione del segreto d'ufficio e corruzione, che vede indagati i vertici dell'Ateneo umbro e i docenti che dovevano esaminare l'attaccante e avevano già predisposto e trasmesso i test al calciatore, è ancora agli esordi e sarebbe nata da un'indagine su un buco nel bilancio dell'Ateneo.