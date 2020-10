Al Milan lo bocciava, al Napoli sarà fondamentale: Gattuso riabilita il turnover in Europa

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla squadra partenopea: "Gattuso riabilita il turnover e cambia mezzo Napoli". Il tecnico azzurro torna a pensare al turnover, che prima dell'AZ Alkmaar aveva bocciato in virtù delle esperienze al Milan, ma che ora si rivela fondamentale visto il calendario compresso che stringe ancora di più i tempi. Dopo la dura sconfitta incassata con l'AZ si è temuto il peggio anche nei primi venti minuti di Benevento. Quello di oggi contro la Real Sociedad sarà un test d'alto livello per Gattuso che da allenatore del Napoli è alla quarta sfida europea e non è ancora riuscito a vincerne una.