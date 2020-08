All'andata così Gattuso la incartò a Setien: al Camp Nou riproporrà lo stesso assetto

All'andata Rino Gattuso provò ad incartarla a Setien schierando il suo Napoli con un 4-1-4-1, che "s'è dimostrato il modulo ideale per annacquare le qualità della formazione di Quique Setien", si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per questo, l'allenatore azzurro riproporrà anche al Camp Nou lo stesso schema del San Paolo, in modo da ingabbiare Lionel Messi e provare a far male ai blaugrana.