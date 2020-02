Allan, caso rientrato: dopo le scuse Gattuso lo tiene in considerazione per il Brescia

Lunedì, all'indomani della vittoria contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, senza riposarsi neanche per un giorno. E a quella seduta ha preso parte anche Allan, estromesso dalla trasferta sarda. Il centrocampista verdeoro si è presentato all'allenamento chiedendo scusa ai compagni e a Rino Gattuso. E da quest'ultimo è arrivato un segnale di distensione. L'allenatore calabrese non serba rancore e, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, lo terrà in considerazione per il match di venerdì con il Brescia.