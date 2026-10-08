Allegri non abbandona la difesa a tre: la sta provando ancora, la sua idea

Formazione Napoli in vista del Frosinone, Allegri pronto a delle novità per il ritorno della Serie A

Il Napoli ritrova gli ultimi due nazionali, ma l’infermeria resta affollata. Lobotka sta tornando a Napoli e oggi rientrerà anche Gilmour, mentre ieri sono tornati a Castel Volturno Di Lorenzo e De Bruyne. La rosa, dunque, si allarga progressivamente, ma le assenze restano tante: sono sei gli indisponibili, ovvero Favasuli, Olivera, Anguissa, Alisson, Vergara e Buongiorno. Un elenco pesante, che continua a condizionare le scelte di Allegri e a ridurre le alternative in diversi reparti, soprattutto in vista di una sfida da non sbagliare.

Quattro o tre dietro: Allegri non scioglie il dubbio

Oggi è in programma un altro allenamento, mentre domani la rifinitura rivelerà molto sulle scelte per sabato. Allegri continua a dividersi tra lo schieramento classico e la difesa a tre, che non va in soffitta come idea: resta un pensiero provato anche in questi giorni sul campo e alternato alla linea a quattro. Il tecnico, dunque, non ha ancora deciso quale abito tattico far indossare alla squadra e si tiene aperte entrambe le strade. Ieri, intanto, il gruppo ha svolto esercitazioni in fase di non possesso e la classica partitina, un lavoro utile per curare l’equilibrio e preparare l’appuntamento con il Frosinone, in programma sabato al Maradona.