Idoneità McTominay, quando tornerà in campo? Le due ipotesi

McTominay ottiene l’idoneità agonistica e torna in gruppo: possibile convocazione già contro il Frosinone, altrimenti rientro col Villarreal.

Arriva finalmente la notizia che Massimiliano Allegri e il Napoli aspettavano: Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità agonistica ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. A fare il punto sulle condizioni dello scozzese è stato Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno: “Le ultime visite sostenute oggi a Castel Volturno hanno dato un esito confortante e dunque, già dal pomeriggio, per lui c'è stata la possibilità di allenarsi in gruppo. Fin qui aveva lavorato nel percorso di riatletizzazione, con carichi e intensità sempre in crescendo, però senza poter avere contatto fisico. Da oggi, invece, con l'idoneità agonistica che è stata ribadita, ha cominciato ad allenarsi con la squadra e ora è di fatto a disposizione di Allegri”. Si chiude così un periodo particolarmente complicato per il centrocampista: “Il ritardo mondiale, le vesciche ai piedi che l'hanno tormentato, l'intervento di ablazione al cuore effettuato a Manchester: un ultimo mese pieno di ansia, stress, paure, tanto lavoro e attesa”.

Quando tornerà in campo McTominay?

Resta adesso da capire quando Allegri deciderà di riportare McTominay anche in partita. La prima occasione potrebbe arrivare già sabato contro il Frosinone, anche se lo staff continuerà a monitorarne attentamente le condizioni: “Frosinone è già una possibilità per averlo tra i convocati, altrimenti Villarreal in Champions League. Di sicuro diventa un valore aggiunto per Allegri in un momento nel quale non mancano gli infortunati”. Modugno ha sottolineato anche l'importanza dello scozzese attraverso un dato sul rendimento della squadra: “Ma la notizia di giornata, quella attesa, è l'idoneità di McTominay, che restituisce al Napoli il giocatore da copertina. Quello con il quale in campo il Napoli vince il 60% delle partite; senza, la percentuale scende al 40%”. Dopo settimane di attesa, dunque, Allegri ritrova uno dei giocatori più importanti della rosa proprio alla vigilia di un ciclo particolarmente intenso tra campionato e Champions League.