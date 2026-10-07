Tour de force in arrivo, Allegri prepara subito le rotazioni: nazionali a riposo?

L'emergenza condiziona le scelte di Allegri verso il Frosinone. Qualche nazionale potrebbe riposare pensando alla Champions League.

Il Napoli ha bisogno di recuperare uomini e gestire con attenzione le energie alla vigilia di un ciclo particolarmente intenso. Alcuni dei calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali potrebbero infatti partire dalla panchina sabato contro il Frosinone, anche considerando la successiva trasferta di Champions League contro il Villarreal, in programma già martedì. Come sottolinea La Repubblica, l'emergenza continua a condizionare il lavoro di Massimiliano Allegri, chiamato a dosare le forze dei giocatori a disposizione.

Napoli, cresce l'attesa per McTominay

In questo scenario diventa ancora più importante il recupero di Scott McTominay. Lo scozzese rappresenterebbe un rinforzo fondamentale per un centrocampo che nelle ultime settimane ha avuto poche possibilità di rotazione. Allegri attende il via libera definitivo dopo l'ablazione effettuata a settembre: una volta ottenuta l'idoneità sportiva, McTominay potrà tornare pienamente a disposizione. Con nove partite da affrontare nell'arco di un mese, il Napoli ha più che mai bisogno di ritrovare uno dei suoi uomini più importanti.