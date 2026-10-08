NazioNapoli, i voti del Cds: "Hojlund-De Bruyne show, ma c'è un bocciato"

Dieci i giocatori del Napoli in nazionale durante questa sosta. Il Corriere dello Sport ha dato i voti ai giocatori di Allegri che sono stati impegnati in giro per il mondo: "Per Allegri: Milinkovic-Savic (5,5) tre partite, sei gol presi, senza colpe evidenti in cinque casi, incerto sulla rete di Douvikas. Lobotka (6,5) come nel Napoli guida il gioco della Slovacchia, sempre titolare, mai sostituito. Gilmour (6) è la mente della Scozia, al suo attivo anche un assist.

De Bruyne (7,5) torna a Napoli da protagonista di questa prima fase di Nations League, due gol e un assist per il belga. Hojlund (7,5) segna subito contro la Norvegia, si ripete contro il Portogallo e fa il tris su rigore in Galles. Lang (6,5) gioca col 10, entra nella ripresa contro la Grecia e contribuisce alla rimonta olandese".