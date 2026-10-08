McTomminay già in campo sabato? Circola una voce da Castel Volturno
McTominay torna a lavorare con il gruppo. La possibilità di vederlo tra i convocati già per la sfida di sabato al Maradona contro il Frosinone è concreta, anche se la cautela resta massima. Lo scozzese è fermo da oltre un mese e dovrà ritrovare passo e brillantezza agonistica attraverso le partite, un percorso che richiede tempo e gradualità.
Il piano: panchina e spezzone nel finale
La decisione finale spetterà ad Allegri, che negli allenamenti restanti di questa settimana misurerà la risposta fisica del centrocampista prima di sciogliere le riserve. L’ipotesi più plausibile porta a una partenza dalla panchina, con la prospettiva di concedergli uno spezzone nel finale per fargli riassaporare il terreno di gioco. Una gestione prudente, pensata per non bruciare le tappe e non rischiare ricadute, in un momento in cui il Napoli non può permettersi nuovi stop. Lo riporta il Cds oggi in edicola.
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