Allegri ha già scelto i protagonisti della difesa a tre: svelati i nomi degli esterni

Occhio alla difesa a tre contro il Frosinone. Allegri sembra orientato a riproporre un sistema che il gruppo conosce bene e che resta il suo marchio di fabbrica. Il quotidiano Repubblica scrive che “al momento il terzetto è composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin”, una linea che sarebbe quella provata finora nelle sedute di allenamento.

Di Lorenzo per Beukema, Politano e Spinazzola sulle corsie

Per due terzi, però, il reparto potrebbe essere confermato anche per la sfida di sabato: Di Lorenzo, infatti, potrebbe prendere il posto dell’olandese. Un cambio che porterebbe in difesa l’esperienza del capitano e che lascerebbe invariati gli altri due interpreti. Sulle corsie, invece, “toccherebbe a Politano e a Spinazzola”, i due esterni su cui Allegri sembra puntare per garantire spinta e copertura. Resta comunque da capire quale sarà la scelta definitiva del tecnico, che nella rifinitura di domani darà indicazioni più precise sull’undici da schierare al Maradona.