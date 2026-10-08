Allegri chiama un 2009 in gruppo dopo l'infortunio di Vergara

Con Vergara ko, Allegri ha aggregato al gruppo un altro giovanissimo: Luigi Riccio, mezzala classe 2009. Il talento del vivaio azzurro si è allenato con i grandi, una scelta che il tecnico ha dovuto compiere per far fronte alle assenze e garantire il numero di giocatori necessario durante le sedute. Lo fa sapere il Cds oggi in edicola.

Il vivaio completa il gruppo

Quello di Riccio non è un caso isolato. In queste settimane di emergenza, infatti, altri prospetti del futuro si sono uniti alla prima squadra per completare il gruppo durante gli allenamenti, vivendo da vicino i ritmi e le dinamiche dei calciatori più esperti. Un’occasione preziosa per i giovani del settore giovanile, che hanno la possibilità di mettersi in mostra al cospetto dei compagni più grandi e del tecnico. Per il Napoli, invece, una risorsa utile in un momento in cui le defezioni sono tante e le alternative scarseggiano.