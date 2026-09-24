Allegri accoglie McTominay con entusiasmo: c'è una sensazione sul rientro

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Scott McTominay è pronto a rientrare a Castel Volturno dopo l’intervento cardiaco a cui è stato sottoposto a inizio mese. Ad attenderlo ci saranno Massimiliano Allegri, lo staff tecnico e tutto l’ambiente azzurro, pronti ad accoglierlo con entusiasmo e nella consapevolezza di quanto il suo carisma e la sua leadership possano essere importanti per la squadra. McTominay ha avuto modo di riposare e smaltire i postumi dell’intervento. Negli ultimi giorni ha quindi iniziato a muovere i primi passi sul piano atletico, svolgendo un lavoro molto leggero e seguendo una tabella personalizzata.

Nessuna fretta: il rientro sarà graduale

Il programma di recupero continuerà anche una volta tornato a Napoli, dove il centrocampista sarà seguito costantemente dallo staff. Sul suo ritorno in campo, però, regna la massima cautela. Il Napoli e lo staff medico non hanno intenzione di accelerare i tempi né di correre rischi inutili: l’obiettivo è accompagnare McTominay verso il completo recupero, senza forzature. Il suo rientro avverrà dunque in maniera graduale, lasciandogli tutto il tempo necessario per recuperare condizione e brillantezza. La priorità, in questa fase, resta una sola: consentire al centrocampista scozzese di tornare al meglio, rispettando ogni passaggio previsto dal percorso di recupero. Lo riporta Il Mattino.