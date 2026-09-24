Allegri cambia modulo? Arriva un'altra conferma: il nuovo schema del Napoli

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Il Corriere del Mezzogiorno anticipa le possibili soluzioni tattiche che Massimiliano Allegri potrebbe sperimentare durante la sosta. L’allenatore del Napoli avrebbe infatti intenzione di lavorare su un nuovo sistema di gioco, il 3-4-2-1, accantonando almeno momentaneamente il 4-3-3. Una scelta legata anche ai numeri prodotti finora dalla squadra in fase offensiva: con l’attuale modulo, gli azzurri hanno realizzato soltanto sette gol, un dato inferiore rispetto ai quindici della Roma e ai quattordici dell’Inter. La pausa potrebbe quindi rappresentare l’occasione per valutare nuove soluzioni e cercare maggiore efficacia negli ultimi metri.

Ripresa degli allenamenti verso il Frosinone

Nel frattempo, il Napoli è tornato ieri al lavoro a Castel Volturno per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato. Gli azzurri sono attesi dal confronto con il Frosinone, in programma il 10 ottobre, e avranno a disposizione la sosta per lavorare sui nuovi meccanismi. Il possibile passaggio al 3-4-2-1 rappresenterebbe una modifica significativa rispetto all’assetto utilizzato finora, con Allegri chiamato a valutare interpreti e caratteristiche dei giocatori a disposizione. Le prossime sedute saranno dunque importanti per capire se il nuovo sistema troverà spazio nelle idee dell’allenatore e se potrà diventare una soluzione concreta in vista della ripresa del campionato.