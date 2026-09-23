L'appello di Caiazza ad ADL: "Torni a fare il patron in presenza, il Napoli ha bisogno di lui!"

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Salvatore Caiazza analizza sul Roma il difficile avvio del Napoli. Critiche ad Allegri, ma anche alla società e al mercato: "Servivano 4 colpi".

Il primo blocco della stagione non convince Salvatore Caiazza, che nel suo editoriale sul quotidiano Roma parte dai sette punti raccolti in Serie A e dalla sconfitta in Champions contro l'Arsenal: "L'incipit di Allegri non è piaciuto. Ci si aspettava di più da Max. Allo stesso tempo, però, Max si aspettava di più dal Napoli. Non solo dal punto di vista calcistico ma anche manageriale. Questo gruppo aveva bisogno di quattro rinforzi. Ne sono arrivati solo due in difesa. Mancano all'appello un altro centrocampista e un attaccante". Secondo il giornalista, Allegri è rimasto con gli "scarti" di Conte nella speranza di rivalutarli, senza esserci finora riuscito. E le responsabilità non sarebbero soltanto esterne: "Sicuramente il calendario non lo ha aiutato. Ma anche le interpretazioni delle gare sono state sbagliate. Vedi l'ultima a Firenze".

Caiazza: "De Laurentiis si è distaccato, il Napoli ha bisogno di lui"

Caiazza chiede quindi una maggiore presenza di Aurelio De Laurentiis: "Si è arrabbiato molto Allegri. Si parla di uno sfogo nello spogliatoio del Franchi. Ha fatto benissimo ma dovrebbe pretendere di più anche dal club. Ed è ecco che mai come adesso De Laurentiis dovrebbe tornare a fare il patron in 'presenza'. Si è distaccato Aurelio. Ha abbandonato anche il suo posto in tribuna". Il giornalista ricorda che il presidente ha seguito Fiorentina-Napoli da Ischia e aggiunge: "Tiene sempre tutto sotto controllo ma lo fa in smart working". Infine l'appello: "Il gruppo deve sapere di avere alle spalle un proprietario forte. Soprattutto nei momenti di difficoltà". E sul mercato conclude: "Ha scelto di non investire sul mercato. Mai in passato aveva speso solo 4 milioni di euro in estate. Avrà le sue buone ragioni. Ma il Napoli ha bisogno di lui. Dal vivo...".