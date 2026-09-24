Vergara a rischio panchina contro il Belgio? La previsione sulla formazione

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L’Italia scenderà in campo domani a Roma contro il Belgio e i principali interrogativi riguardano soprattutto il reparto offensivo. Pio Esposito resta al momento il favorito per il ruolo di centravanti, anche se nell’allenamento di ieri Kean è stato provato con insistenza. Alle sue spalle, sulle corsie esterne, a sinistra Maldini sembra in vantaggio su Raspadori, mentre Zoma dovrebbe partire dalla panchina. Più incerta, invece, la situazione sulla fascia destra, dove è corsa a tre tra Zaniolo, Cambiaghi e Vergara.

Zaniolo verso la panchina? Cambiaghi in pole

Zaniolo resta il “pupillo” di Mancini, ma il poco minutaggio accumulato dopo l’infortunio rimediato alla prima giornata di campionato potrebbe spingere lo staff a non rischiarlo dal primo minuto. L’ipotesi è quella di preservarlo in vista della sfida contro la Turchia. In questo scenario, Cambiaghi sarebbe favorito su Vergara per completare il tridente. Una soluzione che potrebbe comunque cambiare a gara in corso: Sebastiano Esposito rappresenta infatti un’opzione importante per giocare tra le linee e aumentare la presenza offensiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.