In due scalpitano, caccia ai primi minuti: uno aiuta in costruzione, l'altro può fare il vice-Hojlund

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Il Napoli attende di ritrovare anche chi finora non ha avuto spazio. Dopo la sosta Allegri potrà puntare su Beukema e Giovane, ancora a zero minuti

Non tutti i giocatori del Napoli hanno avuto finora la possibilità di mettersi in mostra. Se le prime cinque giornate hanno già fornito indicazioni su una parte della rosa, Sam Beukema e Giovane aspettano ancora il loro momento: entrambi sono fermi a zero minuti. Come sottolinea Il Mattino, saranno proprio loro due alcune delle risorse sulle quali Massimiliano Allegri proverà a puntare alla ripresa del campionato. Beukema ha ormai recuperato una condizione fisica adeguata e potrebbe offrire nuove soluzioni anche nella costruzione del gioco.

Beukema può aiutare nella costruzione, Giovane anche vice-Hojlund

I numeri della scorsa stagione raccontano le qualità dell'olandese con il pallone: 91% di passaggi riusciti, 83% nella trequarti avversaria e soprattutto 21,53 passaggi in avanti completati a partita, dato che lo rendeva il primo difensore della Serie A e il secondo giocatore dell'intero campionato. Allegri potrebbe dunque sfruttarlo anche per sperimentare soluzioni tattiche differenti. Spazio poi a Giovane, atteso al rientro questa settimana: il brasiliano potrà essere utilizzato sia da esterno offensivo sia come alternativa atipica a Hojlund nel ruolo di prima punta.