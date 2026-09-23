Aria di novità a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti: si attende un ritorno
Riparte oggi il lavoro del Napoli a Castel Volturno dopo i due giorni e mezzo di pausa concessi da Massimiliano Allegri. La ripresa avverrà a ranghi ridotti, tra i dieci giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e gli infortunati. Gli esami svolti ieri al Pineta Grande Hospital hanno confermato per Frank Zambo Anguissa "una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore della coscia destra". Il centrocampista camerunese dovrà restare fermo almeno due o tre settimane, con la sosta del campionato che permetterà però di limitare il numero di partite saltate.
McTominay atteso oggi al Training Center
La principale novità riguarda invece Scott McTominay, pronto a riaffacciarsi a Castel Volturno dopo l'operazione. "Al Training Center è atteso invece il sospirato ritorno di Scott McTominay, che dopo le visite di controllo dovrebbe riprendere già da domani ad allenarsi", scrive Repubblica. Lo scozzese comincerà dunque il percorso verso il rientro in campo, mentre Allegri sfrutterà la lunga sosta per lavorare con gli uomini rimasti a disposizione.
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