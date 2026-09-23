Napoli vuole scoprire anche l'altro acquisto: Allegri lo testerà durante le amichevoli
Tra i giocatori che il Napoli spera di recuperare pienamente durante la sosta c'è anche Benoit Badiashile. Il difensore francese, arrivato per assumere un ruolo importante nel reparto arretrato dopo l'assenza di Buongiorno, ha disputato appena 10 minuti, tutti nel convulso finale della sfida di Milano contro l'Inter. Da allora non è più sceso in campo, soprattutto per una condizione fisica non ancora ottimale dopo essere arrivato in ritardo durante la preparazione estiva.
Badiashile sarà testato nelle due amichevoli
La lunga pausa rappresenterà dunque un'occasione preziosa per Massimiliano Allegri, che conta di ritrovare finalmente Badiashile al 100%. Come scrive Il Mattino, il francese sarà testato anche nelle due amichevoli previste dal Napoli durante la sosta, appuntamenti utili per valutarne i progressi. La fiducia nei suoi confronti, però, non è mai venuta meno: né Allegri né Giovanni Manna avrebbero dubbi sulle sue qualità. Adesso toccherà al campo dare le prime risposte, con i tifosi azzurri curiosi di scoprire le reali potenzialità del difensore.
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