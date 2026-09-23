Allegri cerca energia: tre azzurri avranno più spazio dopo la sosta
La sosta può diventare un nuovo punto di partenza soprattutto per David Neres. Il brasiliano, dopo l'infortunio dello scorso gennaio, non è ancora riuscito a ritrovare i suoi livelli migliori e in questa stagione ha accumulato appena 84 minuti, meno di una partita completa. Come sottolinea Il Mattino, Massimiliano Allegri si aspetta molto dall'esterno, soprattutto considerando l'assenza di Alisson Santos fino alla fine di ottobre e le prestazioni fin qui poco convincenti di Lang. Neres dovrà quindi caricarsi sulle spalle parte del peso di un attacco che fatica a decollare. Nella scorsa stagione aveva mostrato un'ottima intesa con Hojlund e Allegri spera di poter riproporre presto la coppia.
Favasuli convince in 95 minuti, Vergara cerca la consacrazione
Minutaggio ancora ridotto anche per Costantino Favasuli, che rappresenta però una delle note più positive di questo inizio di stagione: appena 95 minuti, tutti convincenti. Il giovane esterno punta adesso a conquistarsi maggiore continuità. Discorso simile per Antonio Vergara, arrivato a 162 minuti complessivi. Dopo quanto mostrato in precedenza, il talento azzurro dovrà guadagnarsi spazio anche con Allegri e, come scrive il quotidiano, dimostrare "di non essere una rondine, ma una primavera intera".
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