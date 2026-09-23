Allegri cerca energia: tre azzurri avranno più spazio dopo la sosta

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Oggi alle 16:00 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

David Neres ha raccolto appena 84 minuti finora e Allegri si aspetta molto dal brasiliano. Più spazio anche per Favasuli e Vergara alla ripresa.