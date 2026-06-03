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Allegri ad un passo, Il Mattino: "Conte firma l'addio, Max si libera dal Milan"

Allegri ad un passo, Il Mattino: "Conte firma l'addio, Max si libera dal Milan"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
In evidenza il definitivo addio di Antonio Conte al Napoli, con il tecnico salentino pronto a chiudere ufficialmente la sua esperienza in azzurro dopo due stagioni. 

La prima pagina de Il Mattino dedica ampio spazio al futuro della panchina azzurra. In evidenza il definitivo addio di Antonio Conte al Napoli, con il tecnico salentino pronto a chiudere ufficialmente la sua esperienza in azzurro dopo due stagioni. 

Conte saluta il Napoli: Allegri verso il sì, Napoli più vicini

Parallelamente prende sempre più quota la candidatura di Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano napoletano, l'ex allenatore della Juventus sarebbe ormai vicino a un accordo con Aurelio De Laurentiis per raccogliere l'eredità di Conte. Un'accelerazione dovuto all'accordo vicino tra il tecnico e il Milan per uscire dal contratto in essere con i rossoneri.