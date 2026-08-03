Lukaku, c'è anche il Fenerbahce: nuovo ingresso nel club turco può essere la svolta

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Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino, l'attaccante belga è atteso a Castel di Sangro all'inizio della prossima settimana e, dal 5 agosto, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la seconda parte del ritiro estivo. Il quotidiano sottolinea che il confronto con il nuovo tecnico potrebbe rivelarsi decisivo per il destino dell'ex Chelsea, anche se al momento appare difficile immaginare una sua permanenza in maglia azzurra nella prossima stagione.

Lukaku atteso a Castel di Sangro, ma il futuro resta in bilico

Sul centravanti resta vivo l'interesse del Fenerbahce. In questo senso, Il Mattino evidenzia come il prossimo arrivo in Turchia di Chris Van Puyvelde nel ruolo di coordinatore tecnico possa rappresentare un indizio significativo. Il dirigente belga, infatti, ha avuto un ruolo importante nella crescita di diversi talenti della nazionale del Belgio, compreso lo stesso Lukaku, e potrebbe favorire un eventuale approdo dell'attaccante a Istanbul.