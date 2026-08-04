Allegri ha un'arma segreta nel suo staff: rapporto speciale da Sassuolo

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Il Napoli di Massimiliano Allegri può contare su una figura sempre più centrale all’interno dello staff tecnico: Francesco Magnanelli. Il Mattino dedica spazio al ruolo dell’ex centrocampista, definendolo una presenza fondamentale per la gestione quotidiana della squadra. Allegri resta il punto di riferimento e il regista delle scelte, ma è Magnanelli a tradurre le sue idee sul campo, diventando un collegamento prezioso tra allenatore e calciatori. La sua capacità di comunicare, il rapporto costruito con il gruppo e la credibilità acquisita nelle indicazioni durante gli allenamenti lo hanno reso una risorsa importante, tanto da essere considerato una sorta di “arma segreta” del nuovo Napoli.

Magnanelli, il braccio operativo di Allegri: il tecnico gli affida le chiavi del gruppo

Il rapporto tra i due nasce ai tempi del Sassuolo, quando Allegri ha valorizzato il centrocampista umbro e costruito una squadra in cui Magnanelli rappresentava un elemento fondamentale. Dopo l’esperienza in bianconero con la Juventus, anche successivamente alla separazione da Allegri, Magnanelli ha continuato il proprio percorso ottenendo l’abilitazione Uefa A e assumendo un ruolo nella Primavera. La chiamata dell’allenatore toscano lo ha poi riportato al suo fianco.