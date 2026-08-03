Badiashile, resta da definire l'accordo della formula col Chelsea
Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a puntare con decisione su Benoît Badiashile per rinforzare la difesa, nonostante il tentativo della Juventus di inserirsi nella trattativa. Il club azzurro ha già trovato un'intesa con il Chelsea per un prestito oneroso da 3 milioni di euro, ma resta ancora da definire l'accordo sulla formula del riscatto.
Calciomercato Napoli, Badiashile resta obiettivo
I Blues chiedono infatti una valutazione di circa 20 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, mentre le parti continuano a trattare. Sul fronte del giocatore, invece, il Napoli avrebbe già incassato il sì del centrale francese, pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni complessivi (uno più altri quattro) con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione.
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