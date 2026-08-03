Corbo: "Ad ADL manca la Champions, ma si sta davvero attrezzando? Il Napoli è un cantiere"

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Nel suo editoriale Antonio Corbo elogia il Centenario azzurro ma invita il club a trasformare le ambizioni europee in risultati concreti.

Nel suo editoriale su La Repubblica, Antonio Corbo parte dalle celebrazioni del Centenario del Napoli per analizzare il presente e il futuro del club azzurro. Il giornalista esalta il successo del weekend tra la festa degli ultras sul lungomare e l'evento di Piazza del Plebiscito, sottolineando la crescita della società. Ma il passaggio centrale riguarda le parole di Aurelio De Laurentiis, che durante la serata ha ammesso: "La Champions mi manca". Per Corbo è la confessione più sincera del presidente, consapevole che al Napoli manca ancora un definitivo salto di qualità in Europa.

"Il Napoli è un cantiere": l'invito di Corbo a trasformare le ambizioni in fatti

Secondo Corbo, il desiderio di tornare protagonista in Champions League deve ora tradursi in un progetto concreto. "Ma il Napoli si sta davvero attrezzando per la Champions? De Laurentiis ne sente la mancanza, ma non la promette per ora", scrive l'editorialista, apprezzando la prudenza del presidente sugli obiettivi stagionali. La conclusione è un invito a non fermarsi all'entusiasmo del Centenario: "Va compreso il silenzio sugli obiettivi. Perché il Napoli alla svolta dei cento anni è un cantiere da rimettere ancora in ordine".