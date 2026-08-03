Nuovo stadio è ancora una chimera: ADL ha presentato il progetto solo pro forma

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Il Napoli ha presentato un proprio dossier per il futuro impianto di San Giovanni a Teduccio. Per Euro 2032, però, resta favorito il Maradona.

Il Napoli ha presentato un proprio dossier alla FIGC e all'UEFA relativo al progetto del futuro stadio di proprietà. A raccontarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, che spiega come, accanto alla candidatura del Maradona per ospitare gli Europei 2032, sia stato depositato anche un secondo progetto, relativo all'impianto che il club vorrebbe realizzare nell'area dell'ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio. Secondo il quotidiano, si tratta però di una candidatura destinata a non entrare realmente in competizione con quella sostenuta dal Comune di Napoli.

Il vero obiettivo è accelerare l'iter del nuovo stadio

Sempre secondo il quotidiano, il dossier presentato dal Napoli non conterrebbe un progetto esecutivo paragonabile a quello del restyling del Maradona, ma soltanto l'indicazione dell'area individuata e il plastico già realizzato per il precedente progetto del Caramanico. Per il quotidiano, la mossa di Aurelio De Laurentiis - che sa che il nuovo stadio è ancora una chimera - avrebbe un'altra finalità: accedere alle agevolazioni amministrative previste dal nuovo Commissariato per gli impianti sportivi, così da favorire l'iter del futuro stadio qualora il progetto dovesse concretizzarsi. La candidatura realmente destinata a rappresentare Napoli per Euro 2032, conclude Repubblica, resta quella del Maradona, sostenuta dal Comune e ormai vicina al via libera definitivo.