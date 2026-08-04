Boom abbonamenti: confermati i 20mila posti e ora manca pochissimo al sold out

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Ventimila conferme, come da previsione. I vecchi abbonati del Napoli hanno tutti deciso di rinnovare il proprio posto al Maradona in vista della nuova stagione, ormai pronta a prendere il via. Il debutto casalingo del campionato sarà contro il Como, in programma il prossimo 30 agosto alle 18.30, dopo la prima giornata in trasferta a Marassi contro il Genoa. Un segnale forte di entusiasmo e partecipazione da parte della tifoseria azzurra, pronta ad accompagnare la squadra anche nel nuovo percorso.

Ultimi cinquemila posti verso il sold out

Da ieri è iniziata la vendita libera per gli ultimi cinquemila posti disponibili. Il Napoli ha confermato anche per questa stagione il tetto massimo di 25mila abbonamenti, una quota che lascia intravedere un nuovo traguardo vicino: il tutto esaurito della campagna abbonamenti. L'interesse dei tifosi resta dunque altissimo, con il Maradona che si prepara a essere ancora una volta un fattore importante per la squadra durante l'intera annata sportiva.