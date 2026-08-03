GIlmour, il rientro si avvicina: ha messo questa partita nel mirino

GIlmour, il rientro si avvicina: ha messo questa partita nel mirinoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Billy Gilmour compie un importante passo avanti nel percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio. Obiettivo Genoa.

Arrivano segnali incoraggianti dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro per quanto riguarda le condizioni di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese ha compiuto un significativo passo avanti nel suo percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio, tornando a lavorare con il pallone dopo aver svolto finora soltanto preparazione atletica.

Obiettivo debutto col Genoa per Gilmour

Secondo La Repubblica, il rientro di Gilmour in gruppo è ormai sempre più vicino. Il regista scozzese continua la sua corsa contro il tempo con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la prima giornata di campionato contro il Genoa. Lo staff medico e tecnico del Napoli guarda con fiducia ai suoi progressi, che potrebbero consentirgli di tornare tra i convocati già per il debutto stagionale in Serie A.