Calciomercato Napoli, non solo uscite: Manna ha blindato un acquisto
Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in entrata del Napoli, soffermandosi sulla trattativa per Costantino Favasuli. Secondo il quotidiano, il club azzurro avrebbe ormai individuato nel 22enne del Catanzaro il profilo giusto per rinforzare la fascia destra. Il giornale spiega che "Manna ha blindato Costantino Favasuli, 22 anni, terzino destro del Catanzaro protagonista di un campionato eccellente". La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 7 milioni di euro, con la Fiorentina destinata a incassare il 50% della futura rivendita.
Calciomercato Napoli, vicino Favasuli
Dopo la brillante stagione vissuta con il Catanzaro, culminata con la corsa verso una promozione sfumata soltanto in finale, il percorso di Favasuli in Calabria sarebbe ormai terminato. In questo scenario, il Corriere dello Sport sottolinea che "la cessione di Gutierrez, calcolando i parametri in gioco, può davvero favorire la chiusura dell'affare in tempi più brevi", lasciando intendere che l'operazione potrebbe accelerare sensibilmente nelle prossime ore.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro